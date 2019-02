Pagamin ng LizQuen, gimik lang?

1 SHARES Share Tweet

TILA hindi apektado ang talent manager na si Ogie Diaz sa mga patutsada ng ilan ukol sa pag-amin ng kanyang alaga na si Liza Soberano na higit dalawang taon na sila na in a relat ionship ng dyowang si Enrique Gil.

Umamin ang dalawa sa “Gandang Gabi Vice” nitong Linggo makaraang tanungin sila ng host na si Vice Ganda ng “Kayo na ba?”

Simpleng “Yes” ang tugon ni Enrique, samantala si Liza naman ay tuwang-tuwa na nagdetalyeng higit dalawang taon na sila at nagsi-celebrate daw sila ng anniversary nila tuwing Oktubre.

Although marami ang natuwa, may ilan na nagsabi na kesyo gimik lang ito dahil nga may pelikulang ipapalabas ang dalawa.

Wa paki si Ogie dito.

Aniya sa post niya tungkol dito sa socmed, “You really cannot please everybody. Pero kailangan intindihin na iba-iba naman ang take at stand ng tao sa mga political issues o kahit sa showbiz issues. That’s understandable.”

Dagdag pa niya, “Anyway, okay lang yan. Pasensya na po sa naapektuhan ng kanilang pag-amin.”

‘Yun na! (Delia Cuaresma)

Related

comments