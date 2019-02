Nasa puso ang pageantry

1 SHARES Share Tweet

ISANG wannabe bae from Bulacan ang nakausap ng Tempokamakailan. Ito ay si Joco Castro na SK Chairman ng Panginay Bulacan. Graduate siya ng Bachelor in Elementary Education. Nagturo siya for almost two years sa isang school sa Bulacan.Mahilig si Joco sumali noon ng pageant sa Bulacan. “Nagstart ako ng pageant noong elementary, mga grade VIako, so doon na nagdire diretso ang pagpapageant ko,” paglalahad ni Joco.

Naging motivation niya ang family, friends at mga kaklase lalo na raw kapag chinicheer siya ng mga ito kapag lumalaban ng pageant.

Ayon sa kanya naranasan na rin niyang matalo pero dahil daw doon lalong lumalakas ang loob niya.

Kasama sa mga napanalunan niyang titles ay ang 2016 Hari ng Balagtas, 2016 Hari ng Bulacan Republika at ang 2017 Ginoong Republica de Filipina.

Bata pa lang si Joco ay gusto na niyang maging artista kaso lang tinutukan daw niya ang pagaaral at dahil na rin sa layo ng Maynila hindi niya ito nabigyan ng time, pero kung bibigyan daw siya ng pagkakataon ngayon hindi raw niya ito palalagpasin.

Dancing ang talent na puwedeng ishare ni Joco sa industriya bukod sa singing na puwede namang ipractice at lalo na ang akting na kanya namang daw kakayanin. Favorite niyang artista at iniidolo ay si Coco Martin.Sa kasalukuyan, busy rin si Joco as Fitness Coach sa FJ Ftiness gym sa Guiguinto Bulacan. Sa pagmamaintain ng kanyang six pack abs at pagkakaroon ng sexy body tanging inadvise niya ay daily exercise, eating healthy food, at getting enough sleep. (DANTE A. LAGANA)

Related

comments