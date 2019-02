JLC, magbabalik-showbiz na?

NAGPAPARAMDAM na ba si John Lloyd Cruz na gusto na niyang bumalik sa showbiz? Spotted recently ang aktor sa ABS-CBN compound na ayon sa tsikang nasagap namin, diumano’y may kinausap na execu­tives ng Kapamilya Network.

Senyales na kaya ‘yun ng pag­babalik-showbiz ni John Lloyd? More than a year na siyang wala sa showbiz circulation at nami-miss na siya ng fans. Hindi kaya nami-miss na rin ni JLC ang pag-arte? Always welcome naman siya sa ABS-CBN anytime na gusto niyang bumalik.

Once an actor, always an ac­tor, kaya wait na lang tayo kung magbabalik-showbiz na nga si John Lloyd. Sayang naman kung tuluyan niyang “ibuburo” ang galing niya sa pag-arte.

BONGGA

Bongga naman ng birthday gift ni Gretchen Barretto kay Maricel Soriano. Isang sosyalin at expen­sive Carolina Herrera bag ang regalo niya sa Diamond Star.

Nag-celebrate ng kanyang birthday si Maricel sa isang restaurant sa Greenbelt, Makati kasama ang ilang close friends, kabilang sina Gretchen, Eric Quizon, Dolor Guevarra (Eric’s manager), Veana Fores, among others.

Prior sa birthday celebration ni Maricel, nagpa-get together at thanksgiving party si Gretchen for her friends na ginanap sa Forbes Park residence niya.

Bonggadera talaga si Gretchen. Kahit wala si­yang TV show o pelikula, may balita about her. Dead­ma lang siya sa akusasyon ng ibang tao na diumano’y “sawsawera” siya sa isyu nina Kris Aquino at Nicko Falcis. Ka­makailan ay nag­kabati na sila ng bunso niyang kapatid na si Clau­dine Bar­retto. Si Gretch­en pa a n g nagbantay at nagbayad ng hospital bill ni Claudine noong nagkasakit ito at na-ospital. Nagpadala rin siya ng maraming food.

GALIT?

Tanong ng fans, galit daw ba kay Alden Richards ang brother ni Maine Mendoza? Bakit daw hindi nito binanggit ang name ng Pam­bansang Bae nang itanggi nito na galing kay Alden ang suot na singsing ni Maine?

Ang paniwala ng ilang AlDub fans ay galing ‘yun kay Alden. Paniwala pa rin nila na may relasyon sina Maine at Alden. Hindi nila matanggap na si Arjo Atayde ang nagpa­pasaya ng puso ni Maine.

Hindi naman affected si Alden kung hindi binanggit ng brother ni Maine ang pangalan niya.

