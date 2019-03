Maricar, single ulit

VERY much available na naman ang magandang aktres na si Maricar de Mesa, na walang relasyon kay Michael de Mesa.

Hiwalay na si Maricar de Mesa sa kanyang American boyfriend.

Pero nag-iwan sa kanya ito ng ala-ala sa pamamagitan ng isang anak na babae na one-year-old na.

Hindi naman malungkot si Maricar.

Aniya nga ng 38-year-old actress, “Yeah, we’re not together anymore pero ganun, e.”

Tumutulong naman daw ang kano sa pagpapalaki ng kanilang anak.

“He’s doing his share, ganun, his part as a father, he’s doing it naman,” sey niya.

Dalawang taon tumagal ang kanilang relasyon pero aniya Maricar, “on and off” ito at “medyo magulo.”

Maayos daw nilang pinag-usapan ang paghihiwalay nila ng landas.

“Oo, naman, oo naman. Mahirap naman kasing magkagalit kami, may anak kami.”

In any case, busy uli sa kanyang showbiz career si Maricar na lalabas sa “Dragon Lady” ng GMA-7.

Nang tanungin kung open siya na mag-date muli sagot nito, “Ako ngayon, kung may makilala, okay. Kung wala, eh di wala.”

Bago ang kano, unang asawa ni Maricar ang PBA player na si Don Allado. (DELIA CUARESMA)

