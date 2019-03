Angel lumaki ang ulo?

SUNOD-sunod na masamang balita ang nasagap namin na involved si Angel Locsin, isa sa mga paboritong aktres ng home network niyang ABS-CBN.

Una na rito ang napabalitang nag-walk out daw ito sa set ng kasalukuyan niyang umeereng show, ang “The General’s Daughter.”

Hanggang ngayon nga ay hindi pa malinaw kung ano ang nangyari. Kesyo nainis daw ito si Angel sa tinuran sa kanya ng isang member ng production tungkol sa wardrobe na pina­susuot sa kanya.

Diumano’y nagtanong itong si Angel tungkol sa wardrobe da­hil sa tingin niya raw ay hindi akma sa eksenang kukunan. Imbes daw na mag-eksplika ng maayos e, tinalikuran daw ng production staff ang aktres kaya nagalit ito at nag-walk out.

Meron naman kuwen­to na naimbyerna raw itong si Angel sa isa sa mga director ng show dahil panay ang mura sa set.

In any case, tahimik pa rin si Angel tungkol dito, pati na rin ang show management. Tila pinapatay nila ang sunog sa pa­mamagitan ng katahimikan.

Samantala, nitong celebration naman ng Panagbenga Festival sa Baguio, may fan na nabwisit kay Angel dahil hindi nga raw ito accommodating padating sa photo op.

Nakarating nga ang reklamo ng fan sa social media at sinisi nito ang mga handlers ng dalaga dahil pinaasa lang daw siya.

Dagli namang sinagot ito ni Angel na humingi pa ng dis­pensa.

Aniya, “Sorry to hear that I hope magawa natin ito next time may program rin kasi na sinusunod, plus the organizers rin, kaya hindi rin basta pwe­deng lumabas or mag decide sila magisa. Pero pasensya na talaga I know maiintindihan mo naman yun…”

Pero tila hindi nito nagustuhan ang tinuran ng fan sa kanyang mga han­dlers at sinabihan niya ito ng, “Doesn’t mean na inaallow kong idisrespect ang staff ko ha? Mahal ko mga yan.”

Tiklop ang fan. (DELIA CUARESMA)

