Carlo Aquino, user?

USER nga ba si Carlo Aquino? ‘Yan ang paratang sa kanya ng fans na nasaktan sa naudlot na balikan nina Carlo at Angelica Panganiban. Pinaasa lang daw sila na magkakaroon ng third chance ang kanilang mga idolo.

May parunggit din si Angelica sa prutas na mangga. Kahit wala siyang binanggit na pangalan, ispekulasyon ng fans ay si Carlo ang tinukoy niya. Manggagamit daw si Carlo para magningning muli ang kanyang career.

Sa pag-amin niya na may idine-date siyang non-showbiz girl na isang modelo, maapektuhan kaya ang kanyang career?

HOLY LAND TRIP

Hindi lahat ng “ Eat Bulaga” Dabarkads ay kasama sa Holy Land trip, courtesy ng APT producer na si Mr. Tony Tuviera. Nag-advance taping na sila at this week na ang alis ng Dabarkads.

After ng Holy Land trip, biyaheng abroad uli ang EB Dabarkads para sa taping ng kanilang Lenten Special. Sa Japan, Hongkong at Myanmar kukunan ang Holy Week episodes. Sarap naman ng EB Dabarkads na libre lahat ng gastos. Puwede pang combined work and pleasure ang biyahe nila.

NALUNGKOT

Isa si Pops Fernandez sa mga judge sa “The World’s Best” at nalungkot siya na natanggal na ang TNT Boys sa naturang international competition.

Sa isang interbyu, sinabi ni Pops na kahit hindi umabot sa grand finals ang TNT Boys, malaking bagay na ‘yung naging experience ng mga ito sa naturang competition. Super proud pa rin siya sa TNT Boys na hinangaan ng co-judges niya sa “The World’s Best.”

Kung siya nga lang daw ang nasunod, ayaw niyang matanggal ang TNT Boys. But siyempre, nirerespeto niya ang desisyon ng nakakaraming judges.

STAY-PUT

Stay-put lang ang pamilya Dantes sa kanilang bahay ngayong Holy Week. Manganganak na kasi si Marian Rivera sa second baby nila ni Dingdong Dantes.

Either last week of this month or early part ng April ang due date ni Marian sa baby boy na isisilang niya. May naisip na silang ipapangalan at ipapaalam nila bago manganak si Marian.

Hindi lang sina Dingdong at Marian ang excited sa kanilang baby boy, pati ang panganay nilang si Zia. Excited na itong maging ate sa kanyang baby brother.

