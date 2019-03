JaDine, live-in nga

FINALLY!

Pagkaraan ng ilang taon ng haka-haka at hulaan ay umamin na rin sa wakas si James Reid na nagsasama na sila sa loob ng isang bubong ng noby­ang si Nadine Lustre.

Nangyari ang rebelasyon sa isang episode ng “Gandang Gabi Vice” ng komedyanteng si Vice Ganda.

Unang napag-usapan ni Vice at James ang ikatlong anibersaryo ng relasyon nila ng dalaga.

“It’s actually my longest relation­ship. It doesn’t feel like three years. It’s been so fast,” ani James.

Sinalag naman ito ng isang pang tanong ni Vice, “Kinikilig ka pa din?”

Kasunod naman ng pagsagot ni James ng “yes,” ay nagbigay ang ko­medyante ng pananaw niya tungkol sa relationships.

“Kasi, di ba, yun ang fear ng madami, lalo na pag tumatagal? ‘Yung ang daming nagbabago na hindi mo namamalayan – nagbabago yung feelings mo, ‘yung emotions mo, yung dating excitement… Kapag nagkikita kayo, lalo na pag lagi kayo nagkikita, parang nawawala.”

Tila nawala sa wisyo si James at diretsahang sinabi na: “We live to­gether, so like… oh.”

Matatandaang July 2017 ng unang matanong si Nadine tungkol sa isyu. Sinagot niya ito ng “If that was true, so what?”

Mas mainam pala na si James ang tanungin dahil walang kyeme na uma­min ito: “Did you know that? Okay, well, we live together.”

Patuloy nito: “Well, yes, we live to­gether and sometimes kasi, araw-araw kayo nagkikita and there’s no space, sometimes, you get too comfortable. But then, there are days na she’s working, super busy, parang ganun and when she gets home, it’s like, yeah, we really miss each other still, kahit isang araw lang.”

‘Yun na!

Ang tanong, kailan ang kasal? Hmmm… (DELIA CUARESMA)

