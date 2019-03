Benjamin tahimik pa din

1 SHARES Share Tweet

HANGGANG ngayon ay hindi pa rin nagsasalita si Benjamin Alves tungkol sa breakup nila ni Julie Anne San Jose, na nangyari halos kasabay ng pagpanaw ng kanyang ama.

Hindi man nagbigay ng detalye ang aktor tungkol sa dahilan ng kanilang paghihiwalay ni Julie Anne, nilinaw niya na wala itong kinalaman sa pagkamatay ng kaniyang ama.

Kung masakit kay Julie Anne ang pangyayari, masakit din para kay Benjamin.

“It would be disrespect to Julie na sabihin ko na mas nahirapan ako para kay daddy. Kasi what happened with us, those two things were very separate for me,” sabi pa ni Benjamin.

Halatang nagdadalamhati pa ang binata at hindi pa handang muling umibig.

Sabi nga niya, “Wala pa talaga sa isip ko ‘yan. I don’t have the capacity or the mind, or the mental health or the emotional health, to do anything (else) but try to find (some sense of) normal(cy) for myself first.”

Taong 2016 nang aminin ni Benjamin na exclusvely dating sila ni Julie Anne.

Nitong nakaraang Enero naman nang aminin ni Julie Anne na single na uli siya. (DELIA CUARESMA)

Related

comments