Puwedeng makipagsabayan

PANG-LEADING lady pa rin ang dating ni Ara Mina. Kahit na marami nang mga mas batang aktres ngayon, puwede pa ring sumabay si Ara sa kanila pagdating sa ganda at kaseksihan kahit nga may anak na ito.

Kelan lang ay nag-post si Ara sa Instagram ng kanyang pagwo-workout para mapanatili ang magandang pangangatawan niya.

Nag-post pa si Ara ng dalawang photos na naka-bathing suit ito na tila baga pruweba ng kanyang pagiging maingat sa katawan.

Sey niya, “I might be a work in progress but everyday, I get a little bit wiser, a little bit better, a little bit stronger and a little bit sexier ehem (pagbigyan nyo na minsan lang).”

At kahit busy si Ara sa kanyang showbiz career at mga negosyo, di niya napapabayaan ang kanyang anak na si Amanda.

Laging pino-post ni Ara ang bonding time nilang mag-ina sa IG.

Mapapanood si Ara sa indie film na “The Last Interview: The Mayor Antonio Halili Story” kunsaan gaganap siya bilang si Gina Halili, ang misis ng pinaslang na mayor ng Tanauan City.

“It’s an honor for me na ma-consider na gumanap sa role ni Mrs. Gina Halili. Sa pakikipag-usap ko sa kanya in person, mas nakilala ko si Mayor Tony. Nalaman ko ‘yung naging love story nila, yung struggles sa pagsasama nila at ‘yung magandang nagawa ni Mayor Tony sa kanilang lugar. Nakakalungkot lang na hindi na namin nakilala ng personal si Mayor Tony dahil sa nangyari rito. Sana ay sa pamamagitan ng movie na dinirek ni Ceasar Soriano ay mabigyan ng hustisya ang Pamilya Halili,” pahayag ni Ara. (RUEL J. MENDOZA)

