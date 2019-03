Ion Perez biglang sikat

WOW! Biglang sikat at pinag-uusapan si Escort Ion Perez ng “It’s Showtime” dahil nali-link siya ngayon kay Vice Ganda. Although, walang binanggit na pangalan si Vice nang aminin niyang four months na siyang may karelasyon, hula ng karamihan ay si Ion ‘yun.

May tsikang diumano’y may isang bading na naghahabol kay Ion dahil may utang itong R100,000. Kayang-kayang bayaran ‘yun ni Vice kung totoong may relasyon sila ni Ion. Barya lang kay Vice ang halagang ‘yun.

Ano ba naman ‘yun kung si Ion ang nagpapasaya ng puso ngayon ni Vice? Ayon naman sa ilang netizens, hindi raw kaya ginagamit lang ni Ion si Vice para sumikat? Whatever!

Sanay naman si Vice na nasasaktan ang puso niya. Ilang beses na ba niyang naranasan ang magmahal at masaktan? Super generous siya sa mga lalaking minahal niya.

WALANG ATRASAN!

Tuloy ang takbo ni Roderick Paulate bilang vice-mayor ng Quezon City sa May 2019 elections. Walang atrasan sa kabila ng pending isyu ng graft at falsification charges laban sa kanya. Pinatawan siya ng Sandiganbayan Seventh Division ng 90-day suspension.

Incumbent councilor si Paulate sa second district ng QC at last term na niya. Tumatakbo siya bilang vice-mayor sa ilalim ng KDP (Katipunan ng Demokratikong Pilipino).

“Kahit ano’ng mangyari, tuloy ang laban. Walang atrasan,” mariing sabi ni Paulate nang makausap namin sa telepono. So, there! Balitang mataas siya sa survey.

Sa March 29 ang simula ng official campaign ng mga local candidates, kaya puspusan ang gagawing pag-iikot ni Paulate sa QC. Wala man siyang malaking partido na sumusuporta sa kanyang kandidatura, aniya, ang mga nagawa niyang proyekto para sa mga constituents niya sa kanyang distrito ang panlaban niya.

