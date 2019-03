Curious first timer

1 SHARES Share Tweet

Hi Ms. Rica,

Virgin pa ako at intact pa ang hymen ko. Curi­ous lang ako kung ano ang pwedeng mangyari kung makipagsex ako sa boyfriend ko? Ka­pag finger lang ba ay mapupunit ang hymen ko? Kapag nag-sex na kami, totoo bang du­duguin ako? Ano po ba ang dapat ko i-expect? Salamat po,

First Timer

Hello First Timer,

Salamat sa tanong mo. I’m glad na pinag-iisipan mo kung ano ang dapat na i-expect mo kapag nakipag sex ka na. Tama lang na nag-reresearch ka sa mga dapat malaman bago mo ibigay ang iyong “virginity.”

After doing it for the first time, madami kang pwe­deng maging reaksyon at maramdaman. Emotion­ally, puwede ka maging intimate at affectionate sa iyong partner. Puwede ka rin makaramdam ng intense happiness dahil sa hormones na narer­elease kung ikaw ay mag-oorgasm.

Bukod dito ay pwede ka rin makaramdam ng lungkot, galit, o pagsi­sisi. Kaya dapat talaga na maging mentally, spiritu­ally, at physically ready ka bago mo “isuko ang Bataan.”

Physically during the act, puwede ka rin ma­karamdam ng wetness o pagkabasa ng ari at kung magaling kayo ng iyong partner ay pwede makara­mdam ng orgasm! Yay!

On the other hand, pwede ka ring makara­mdam ng soreness o pagkahapdi sa iyong va­gina, numbness o pagka-manhid, at irritation o pagkakati. Possible din na magkaroon ka ng in­fections tulad ng urinary tract infection, vaginal infection, or any sexually transmitted infections.

Para maiwasan ito, im­portante na maging ma­linis ang iyong genitals by washing, drying, and us­ing clean underwear. Im­portante din na gumamit ng condom para maiwasan ang STIs.

Lastly, kung nageexpect ka na magkakaroon ng “fireworks” ang iyong first time ay baka kailangan mong itong i-let go. Hindi pareho ng nababasa at napapanood mo sa movies ang mangyayari sa iyo.

Madalas, hindi nagiging remarkable and memora­ble ang first time, so kaysa taasan mo ang iyong ex­pectations ay mas mabut­ing magrelax ka na lang at i-enjoy ito. Good luck!

With Love and Lust,

Rica

* * *

If you have questions on love and sex that you want me to answer, you may message me at www.facebook.com/TheSexy­Mind or DM me at IG and Twitter @_ricacruz.

Biography: Rica Cruz is a Licensed Psychologist, Marriage Counselor, and, Sex and Relationships Therapist. She comes out as the Resident Psycholo­gist on Boys’ Night Out every Thursday night on Magic 89.9.

Related

comments