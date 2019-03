Gusto kong pagpawisan

1 SHARES Share Tweet

ANG column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng maba­basa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!

* * *

Hi Alex,

Mahilig ako sa prutas at ang paborito ko ay ang lansones. Gusto ko yung matatamis na lansones. May nakita akong nagbebenta ng lansones at ang sabi niya, para malaman daw na matamis ang lansones, may mga langgam daw. Pinakita niya sa akin na nilalanggam ang mga lansones niya. Totoo ba ‘to Tito Alex?

Angie ng Espana, Manila

Hi Angie,

Hindi totoo na lahat ng nilalanggam, matamis! Bakit kapag may patay na butiki, nilalanggam din! Matamis ba yung butiki! Saka wag kang maniniwala na kapag may langgam matamis! May mga langgam na inaarkila para langgamin ang lansones! Scam yan! May kilala ako na nag-aalaga ng mga langgam at pinaparentahan sa mga tindera ng lansones para kunyari, nilalanggam ang mga paninda nila! Ang effective, tikman mo na lang! Yung lansones ha, wag yung langgam!

* * *

Hi Alex,

Gusto ko lang i-share sa’yo ang nangyari sa akin last week. Binata po ako at nag-aaral. Galing po ako sa school at umuwi ako ng hapon sa bahay namin. Pagkadating ko po sa bahay ay hinanap ko agad ang nanay ko para magmano. Nagpunta ako sa kwarto nila ni Tatay. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang nanay at tatay ko na nagse-sexy time! Nagulat ako at agad kong sinara ang pinto! Hindi ko alam kung nakita nila ako. Ang problema ko eh hindi ko mawala sa isip ko ang nakita ko at nasusuka ako kasi lampas 70 years old na sila pareho! Ano ba ang dapat kong gawin?

Melchor ng San Juan

Hi Melchor,

May mga available na gamot para hindi ka masuka, bumili ka sa pinakamalapit na botika. Dun naman sa nakita mong ginagawa ng tatay at nanay mo, pasensiya na pero problema mo na yan, wag mo kaming idamay! Mag-pray ka lang na balang-araw, makalimutan mo rin ang nakakakilabot na nakita mo!

* * *

Hi Alex,

Gusto kong pagpawisan Tito Alex. Ano ba ang pinakamabilis at madaling paraan para pagpawisan?

Boy ng San Andres, Manila

Hi Boy,

Magsinungaling ka! Lahat ng mga nagsisinungaling kapag pinapaamin mo, pinagpapawisan! Lalo na kapag may asawa ka! Subukan mong magsinungaling sa misis mo! Pagpapawisan ka kapag pinaamin ka niya!

* * *

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com

facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007

Related

comments