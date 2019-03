Angelica nagpapalamig

RELAX ang beauty ngayon ni Angelica Panganiban.

Matagumpay na nagtapos ang kanyang morning show na “Playhouse” kamakailan.

Taking advantage of the break, fly kaagad ang sexy at mestisahing aktres sa Boracay kasama ang mga kaibigan.

Doon nga ay nagpakuha ito ng mga samu’t saring litrato na litaw na litaw ang angking alindog.

Hindi naman niya ito ipinagdamot sa fans. Agad nga niyang ishinare ang mga ito sa Instagram.

Siyempre pa, tuwang tuwa ang kanyang mga followers.

Sino ba naman ang hindi?

Magaling mag-pose si Angelica. Overflowing sa hotness ika nga.

Sa totoo lang hindi kami makapaniwala na pinalagpas ni Carlo Aquino na magkaroon ng part two ang kanilang love story ni Angelica.

Well, si Angelica man ay nanghihinayang din.

Ika nga niya ay disappointed siya rito kay Carlo dahil para daw bang nabahag ang buntot nito.

Gusto pa naman daw niyang subukan if love is really sweeter the second time around.

Naku Carlo huh, choosy ka pala. Manok na ang lumalapit umaayaw ka pa.

Whatever, basta si Angelica move on na.

Sabi nga niya sa caption ng isa sa mga photo niya, “Realizing you are now toxic free…”

Anong sey mo rito Carlo? (DELIA CUARESMA)

