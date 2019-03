Maine may iniiwasan?

SORRY na lang sa AlDub fans na humihiling na mapanood na magkasa­ma sina Alden Richards at Maine Mendoza sa isang episode ng Lenten Drama Specials ng “Eat Bulaga.” Magkahi­walay silang lalabas sa special dahil sa ginawang palabunutan kung sinu-sino ang magkakasama.

Mala-pelikula ang mga episode na ginawa ng Dabarkads para sa special. May mga location shoot pa nga sila sa Japan, Hong Kong at Myanmar ang taping.

Sina Senator Tito Sotto, Ruby Rodriguez, Paolo Balles­teros at Anjo Yllana ang mga kasama ni Maine, samanta­lang sina Joey de leon, Pia Guanio, Wally Bayola, Ryan Ag­oncillo at Baeby Baste ang ka-grupo ni Alden.

How true naman kaya ang tsika na diumano, umiiwas na si Maine kay Alden? Kapag tipo raw aalalayan ni Alden si Maine o hahawakan ang kamay nito’y pumapalag daw ang dalaga. Nagpapaka-gentleman lang naman daw si Alden sa pag-alalay kay Maine.

Pansin daw ng mga taong naka­paligid sa dalawa’y nagbago si Maine ng pakikitungo kay Alden mula nang maging open na sa kanilang spe­cial relationship sina Maine at Arjo Atayde.

Gano’n nga kaya ‘yun?

STARSTRUCK

Wala pang plano sina Dennis Trillo at Jennylyn Mercado para sa kanilang summer vacation. Parehas daw kasi silang busy sa kanilang respective works. Nagte-taping na si Jen ng upcoming rom-com series niya with Gabby Concepcion, ang “Love You Two.”

Ani Jen, nai-starstruck siya ka­pag ka-eksena niya si Gabby. Dati raw kasi’y pinapanood lang niya ito. Ngayon ay katrabaho na niya, kaya parati siyang excited kapag magka-eksena sila. Nagiging fan girl siya.

KAABANG-ABANG

Last two episodes na lang ng “My Special Tatay” at kaabang-abang kung ano’ng mangyayari sa karakter ni Teresa Loyzaga (Olivia). Sobrang sama ng karakter niya na pati ang mga anak niyang sina Orville (Bruno Gabriel) at Odette (Jillian Ward) ay galit sa kanya.

Proud naman ang “MST” cast dahil ang kanilang serye ay nag­wagi sa Box-Office Entertainment Awards bilang Best Daytime Drama Series. Wagi rin si Ken Chan bilang Best Actor in Daytime Drama. Best TV Lead Performance in Daytime Series naman sila ni Rita Daniela sa Gawad-Tanglaw Awards.

Mapapanood na rin sa Spain, Peru, Ecuador, Venezuela at Costa Rica ang “My Special Tatay.” Naka-dubbed ito sa Spanish.

