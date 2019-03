Tumabang ang sex life

Hi Ms. Rica,

Dati po masarap ang sex life namin ng girl­friend ko. Pero recently, hindi na po siya masarap. Hindi ko na rin po siya nae-enjoy. Minsan nga, naiisip ko na makipag-relasyon na lang sa iba para masarapan ulit. Ano po ba ang pwede kong gawin?

Thank you,

Sad Boyfriend

Hi Sad Boyfriend,

I’m sorry to know na nag­kakaproblema ka with your sex life with your girlfriend. Common problem ang pinag­dadaanan mo. Madalas na nakakaranas ang couples ng great sex at the start, kapag mataas pa ang libido niyo para sa isa’t isa. Pero as time passes, it’s normal to have not-so-great sexual encoun­ters with the girlfriend. Lalo na kung nagiging parang routine na lang ito. And of course, normal lang din na ma-disappoint dahil dito.

To reflect on this gradual ba o dahan dahan ang nag­ing change o biglaan lang ito nagbago? Kung may nara­ramdaman kang sakit physi­cally kaya hindi na kasing sarap nang dati ang iyong sexy time, baka kailangan ka munang magpatingin sa doctor to rule out any kind of infection.

Kung hindi infection ang reason, madami pang ibang factors ang kailangan mo tignan tulad ng medication o kaya being stressed or depressed. Pero, kung iniisip mo nang makipagrelasyon sa iba, sa palagay ko ay may­roon ding iba pang nagiging problema sa relasyon niyo ng iyong girlfriend at hindi lang siya dahil sa bad sex.

Minsan, ang pagkakaroon ng problema sa sex ay symp­tom lang ng mas malaking problema sa inyong relasyon. Nagaway ba kayo recently? Ano ba ang madalas niyong pinagtatalunan? May mga tinatago ka ba sa kaniya? Bukod sa masarap na sex, mayroon ka pa bang hindi nakukuha sa kaniya na gusto mo?

Baka kailangan mo isipin maigi kung ano na ang nang­yayari sa inyong relationship para ito ay inyong mapagu­sapan. Mas maigi na ma-address niyo ang problema together para malaman niyo kung worth it pa ba ipagpatu­loy ang relationship o mas makakabuti bang maghiwalay na lang kayo. Either way, ang importante ay maging honest kayo sa isa’t isa.

Alam kong hindi madali ang ganitong klaseng paguusap, pero kung gusto niyong mag­karoon ng masarap na sex life at maging masaya together, kinakailangan talagang matu­to kayong maging bukas sa isa’t isa. Huwag kayo matakot at pagkatiwalaan ang isa’t isa. Good luck.

With Love and Lust,

Rica

* * *

If you have questions on love and sex that you want me to answer, you may mes­sage me at www.facebook.com/TheSexyMind or DM me at IG and Twitter @_rica­cruz.

Biography: Rica Cruz is a Licensed Psychologist, Mar­riage Counselor, and, Sex and Relationships Therapist. She comes out as the Resident Psychologist on Boys’ Night Out every Thursday night on Magic 89.9.

