Boys don’t cry

Hi Ms. Rica,

I need help with my girlfriend. Gusto na daw niya pong makipagbreak sa akin. Hindi ko po alam kung bakit. Sabi niya lang po, hindi na siya masaya. Ako naman po ay okay sa relasyon namin. Bakit po kaya niya ko gusto iwan? Ano po ang pwede kong gawin?

Crying Man

Hello Crying Man,

I’m sorry that you’re feeling sad and confused tungkol sa sitwasyon niyong mag-girlfriend. Pwede kasing dahil sa tingin mo ay masaya ka sa iyong relasyon, hindi mo na nakikita at napapansin ang nararamdaman ng girlfriend mo. Sa kwento mo, mukhang may mga gusto siya mula sa iyo na hindi niya nakukuha kaya mas ginugusto niya na itigil muna ang relasyon ninyo. Mukhang napagod na siya na hindi mo siya nabibigyang atensyon.

Pero, kung sa tingin mo ay pwede pang maayos ang relasyon niyo at matugunan ang mga pagkukulang mo, pwede mo siyang kausapin tungkol dito. Kung willing naman ang girlfriend mo to work with you para ayusin ang relasyon, kailangan ay ready ka na bigyan siya ng atensyon mo. Tanungin mo siya kung ano ba ang mga wants and needs niya galing sa iyo na hindi niya nakukuha.

Baka rin mas makabuti na isipin mo rin kung ano ang iyong wants and needs from her. Sa pag aayos ng iyong relasyon, kailangan malinaw sa inyong dalawa kung ano ang gusto niyo at ineexpect niyo sa isa’t isa.

To help you think about your relationship, may mga tanong na pwede mong pagnilaynilayan:

1) Ano ba talaga ang nararamdaman mo para sa kaniya?

2) Mahal mo ba talaga siya o baka naman kumportable ka lang sa inyong relasyon kaya ayaw mo siyang mawala?

3) Nakukuha mo ba ang iyong mga wants and needs from your relationship?

4) Ano sa tingin mo ang iyong mga pagkukulang sa kaniya?

5) Ano pa ba ang willing kang gawin para mapasaya siya?

If you feel na gusto mo at kaya mo talaga ipakita at gawin para sa kaniya ang mga gusto niyang makuha from your relationship, then I suggest that you tell her that as well.

Sa bawat relasyon, magkakaiba talaga ang willing ibigay ng bawat isa, ang importante ay marunong kayong magbalanse ng mga ito. Hindi pwedeng isa lang ang bigay nang bigay, at ang isa naman ay kuha nang kuha. Kapag may conflict sa mga ito, tanungin niyo ang isa’t isa kung mas makakabuti bang ayusin pa ito, or maghiwalay na lang. Mahirap itong gawin, pero para sa isang taong hindi na masaya, it may be better to leave the relationship kaysa mas maging malungkot at masaktan because it’s not working. Mahirap itong gawin, kaya kung ano man ang maging desisyon niyo pagkatapos niyo magusap – work on it or call it quits, I wish you both, peace and happiness.

With love and lust,

Rica

Biography: Rica Cruz is a Licensed Psychologist and Sex Therapist. She comes out as the Resident Sex Therapist on Boys’ Night Out every Thursday night on Magic 89.9.

