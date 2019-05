Joshua Garcia, mailap

PINAGTATAGUAN kaya ni Joshua Garcia si Dennis Padilla?

Nais kasing makausap ng actor-comedian si Joshua hinggil sa pagkakaugnay nito sa kanyang anak na si Julia Barretto pero mailap daw ito.

Aniya sa interview niya with Push, “Up to today, I’m still waiting for Joshua to reach out to me and mukhang hindi niya (pa) ata kaya and wala siguro sa personality niya na mag-reach out.”

“I did my part, kasi one time I texted him, I tried to call him, talk to him. Ang sabi naman sa akin, baka naman daw natatakot,” dagdag pa niya.

At bakit nga ba gusto niyang makausap si Joshua?

Ani Dennis gusto lang niya kamustahin ito at ang relasyon nito sa kanyang anak.

“‘Yun lang naman, ang importante, masaya sila ng anak ko ngayon, happy na ako. Ang sinasabi ko nga sa ibang tao pagka-sobrang init na sa kusina, lumabas ka na, kung kaya mo pa ang init sa kusina, ipag-patuloy mo pa ang pagluluto diyan,” kuda ni Dennis.

Pinagdiinan ni Dennis na wala siyang masamang intension sa binabalak.

“Bakit naman ako gagawa ng isang bagay na ikasisira ko at ikasisira ng anak ko? I just want to talk to him, if given a chance. Anyway, baka magkasalubong naman kami sa ABS-CBN, e ang liit ng mundo, di ba?”

Your move, Joshua. (DELIA CUARESMA)

