Eugene Domingo, ayaw maging ina

KUNG ang ibang babae ay pursigidong maging ina, iba si Eugene Domingo.

Ayon sa 47-anyos na aktres at TV host, ayaw niyang maging ina, ever.

Ito ay dahil ayaw na raw niyang dagdagan pa ang dami ng tao sa mundo.

“Dadagdagan ko pa ba? Istorbo na, di ba? Tsaka hindi na rin ako kabataan. Ano ‘yun, lola na may karga-karga pa akong bata? Seriously, I just like to enjoy and travel,” aniya.

Maalaga naman daw siya sa mga bata, partikular na sa kanyang mga pamangkin pero hanngang doon na lang daw iyon.

“Thankful na ako na I help my family, my nephews, other people, okey na ‘yun. In my next lifetime siguro, pero as of now, gusto ko na i-baby ako ng baby ko. Magbebeybi-beybihan na lang ako,” paliwanang ni Uge.

Eh di wow! (DELIA CUARESMA)

