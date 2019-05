Marian Rivera babaeng pinagpala

PARANG hindi nanganak si Marian Rivera sa latest photo niya na lumabas sa socmed. More than a month pa lang siya nakapanganak sa second baby nila ni Dingdong Dantes, pero hindi siya tumaba.

Babaeng pinagpala si Marian. Kabog niya ang ibang kababaihang nahihirapang magpapayat matapos manganak.

Sa July ay balik-trabaho na si Marian. Muli siyang mapapanood sa “Sunday Pinasaya” at “Tadhana.”

Waiting din ang fans ni Marian sa pagbabalik niya sa teleserye. Maybe, kung maganda ang project, magagawan niya ng paraan para hindi magkaroon ng conflict sa mommy duties niya, lalo pa’t dalawa na ang anak niya, sina Zia at Ziggy. May wifey duties din si Marian at priority niya ang kanyang pamilya.

ADVENTUROUS

Parehong adventurous sina Mikael Daez at Megan Young. Travel buddies sila. Kamakailan ay nagpunta sila sa Atok, Benguet at umakyat sila sa pinakamataas na bundok doon.

Feeling nasa heaven sila. Nag-enjoy din sila sa pagtanaw sa kapaligiran ng bundok at pagtingin sa ibaba na kita nila ang kagandahan ng view.

Kagagaling din nina Mikael at Megan sa Iceland, Japan at South Korea. Anila, talagang pinag-iipunan at pinagpaplanuhan nila ang mga trip nila here and abroad.

Tutok naman ang kanilang fans sa kanilang travel vlog, kaya nasusubaybayan nila ang ganap nina Mikael at Megan.

ARTISTA NA RIN

Okey lang sa dating singer-sexy star na si Rina Reyes na tinawag siyang stage mother ng mga kakilala niyang entertainment writers noong launching cum presscon ng ABS-CBN para sa Star Magic Circle 2019.

Kabilang sa grupo ang anak ni Rina na si Sophie Reyes na ani Rina, siya ang mas kinakabahan at nate-tense. Ang dating singer-host na si Baby O’Brien ang mommy ni Rina at apo nito si Sophie. Great grandmother niya ang dating aktres na si Paraluman na ina ni Baby.

Sophie is 20 years old na aniya, talagang gusto niyang mag-artista at hindi siya pinilit ng kanyang mommy at/o lola. She really loves acting, singing and dancing. Nakalabas na si Sophie sa musical stage play na “Sound of Music,” “Magsimula Ka” at “Sleeping Beauty.”

