Walang malisya, promise!

ANG column na ito ay ginawa para sa mga taong may sulira­nin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!

* * *

Hi Alex,

May bago kaming maid, may itsura, sexy saka bata pa. Ayaw ko man pahalata kay misis eh pero napapaaga tuloy ang uwi ko kasi gusto ko maabutang gising pa. Kapag late na kasi ako umuwi eh si misis na ang sumasalubong sa akin. Ang ganda kasi ng mukha ng maid naming at talaga namang nakakagising ng kalamnan! Minsan, kinausap ako ng maid namin na gusto niya raw mag-aral ulit para makatapos sa high school at college. Sinabi ko ito sa misis ko, pero parang ayaw niya kasi para daw kaming nagka-anak at baka mawalan ng panahon sa mga gawaing bahay. Natatakot ako na baka umalis sa amin ang maid namin kapag hindi siya nakapag-aral. Paano ko kaya mapipilit ang misis ko na hindi niya nahahalata na kursunada ko ang maid namin?

Ryan ng Alabang

Hi Ryan,

Kung ayaw ng misis mo, wag mong pilitin! Mag-aaway kayo niyan lalo na may itsura ang maid niyo. Mahahalata ka na may intension kang iba. Mabuti pa sa amin mo na lang pagtrabahuhin yang maid mo at ako na bahala magpa-aral. Walang malisya, promise!

* * *

Hi Alex,

May mga babaeng pangit kapag may make-up at may mga babae namang mas maganda kapag may make-up! Bakit kaya?

Menchu ng Paco

Hi Menchu,

Aba eh malay ko, eh ikaw itong nakapansin tapos ipapasa mo sa akin! Baka mapahamak pa ako sa isasagot ko! Alam mo naman na sensitive ang mga tao ngayon!

* * *

Hi Alex,

May mga gabing maganda ang buwan o full moon. Gustong-gusto ko ang mga gabi na may full-moon, nakaka-relax kasi. Pero sabi nila, kapag may full moon, may mga taong tinotopak. May mga taong tinotoyo. Naniniwala ka ba dito?

Kaloy ng Sta. Mesa

Hi Kaloy,

Naniniwala ako kasi ang dagat nga, apektado ng buwan. Kaya may high tide at low-tide eh dahil sa epekto ng buwan. Kapag bilog din ang buwan eh madami daw ang nagiging taong lobo o warewolf! Pero ok lang sa akin ang epekto ng buwan! Ang hindi ok sa akin eh kapag may period ang misis ko! Yun, walang panama ang epekto ng full moon kumpara sa period ni misis! Kapag meron si misis, mag-ingat ka! Mainit ang ulo at daig pa ang asong ulol! Kahit nga ang buwan, nagtatago kapag may regla si misis!

* * *

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com

facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007

