Iza Calzado, tanggap ang imperfections

ISA si Iza Calzado sa may mga pinakamagandang mukha sa show­biz.

Pero aminado ito na hindi siya perpekto.

Bilang patunay, madalas ipakita ni Iza ang kanyang katawan sa Instagram – hindi upang ipagmaya­bang ang nakakaakit na mga kurba nito – kundi upang ipamalas sa lahat na gaya ng nakararami may mga imperfections siya.

Alam ng lahat na dating may katabaan si Iza growing up at nagkaroon ng continued ups and downs sa tangka nitong magbawas ng timbang.

Itong huli, inamin ni Iza na dahil dito maraming pagbabagong nangyari sa kanyang katawan both good and bad.

Sey pa nga niya, “My body has gone through so many changes and as a result, I have stretch marks, loose skin, scars and cellulite.”

At sa iba diyan na na mahilig itago ang kanilang imperfections sa kung anu-anong filter o camera tricks, ani Iza ayaw na niya dito.

Diin niya, “I no longer want to hide these behind digitally distorted images because truth to be told, this reduces the pres­sure of trying to look perfect in every picture.”

Dahil sa pagpapakatotoo, umani ng papuri si Iza sa mga followers niya.

Kami din, two thumbs up sa iyo Iza!

Ang tanong though, ilan sa ating mga artista ang kasing tapang niyang humarap sa katotohanan? (DELIA CUARESMA)

