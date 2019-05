KC Concepcion gusto nang magka-baby

ITO nga ang inamin ng maganda at seksing-seksing si KC Concepcion kamakailan via social media.

Aniya, “Oh I WISH I could pregnant. Unfortunately, I’m not. I do want to have babies already though.”

Wow, huh? Alam kaya ng boyfriend niyang si Pierre-Emmanuel Plassart ito? At kung oo, eh ano pa ang hinihintay niya?

Ika nga eh very much willing naman na pala itong si KC.

Eh baka naman hiwalay na sila?

Matagal-tagal na ring walang update si KC tungkol sa estado ng kanilang relasyon.

Hindi kaya?

Pero nilinaw ni KC, “Dahil hindi nagpopost at may konting privacy, ganun agad? Grabe.”

Well, sorry naman. Malay ba namin?

Anyway, nasa bansa si KC sa kasalukuyan.

Makikita sa kanyang Instagram na nagliliwaliw ito kasama ang kanyang mga kapatid na mukhang miss na miss na niya at vice versa.

Magbabalik showbiz na kaya siya? Ang tagal na rin niyang walang movie or TV show huh?

Aminado si KC na name-miss na niya ang akting.

Sana nakikinig ang ilang producers diyan.

Mamaya mo mabuntis na si KC at iwan nang tuluyan ang showbiz. Kayo rin. Charot! (DELIA CUARESMA)

