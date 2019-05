Aiko Melendez, BF okay na?

MUKHANG okay na ulit ang magjowang Aiko Melendez at Jay Khongkun.

Ilang araw pa lang ang nakakalipas nang aminin ni Aiko via socmed na may pinagdadaanan sila ni Jay.

Umamin siya makaraang umugong ang tsismis na hiwalay na raw sila ng politiko at ipinasoli pa nga raw ang mga gamit niya.

Sabi ni Aiko siya ang nagpakuha ng mga gamit niya.

Dagdag niya masyadong busy lately si Jay kaya ninais niya daw na bisitahin muna ang mga anak abroad.

May pakuda pa ito na kung susunod si Jay ibig sabihin okay pa sila.

Ang siste, sumunod nga si Jay. Tuwang-tuwa si Aiko, of course.

Sa picture na ipinost niya nilang dalawa sa Las Vegas aniya, “Amidst all the trials, challenges here we are still together, stronger together.”

Ang malungkot? Ang mga detractors nila na pilit sinasabing ginamit lang daw ni Jay si Aiko for the past election. (DELIA CUARESMA)

