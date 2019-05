Tongkat Ali

0 SHARES Share Tweet

Dear Ms. Rica,

Totoo po bang nakaka taas ng libido ang Tong­kat Ali?

Salamat po,

Ali Lover

Dear Ali Lover,

First of all, ano nga ba talaga ng Tongkat Ali? And Tongkat Ali ay galing sa mga maliliit na puno in Southeast Asian forests, kasama na ang Pilipinas. Ginagamit ito as a herbal supplement to treat prob­lems katulad ng lagnat o bulate sa tiyan. Pero pinaka popular itong gamitin as an aphrodisiac o pampalibog para sa mga lalake.

May katotohanan na ang Tongkat Ali ay pwedeng makapagpalibog, pero na­patunayan lang ito para sa mga daga. Oo, daga. Ang pag-eexperimento sa Tongkat Ali ay hindi pa masyadong nagagawa sa mga tao, kaya ang pagba­basehan ay ang experiment sa mga daga.

Sa mga experiments na ito, nakita nila na ang mga daga na binigyan ng iba’t ibang doses ng Tongkat Ali ay nagkaroon ng increase sa kanilang sexual activity at nagkaroon ng greater sperm quality. Pero, ayon sa mga nag-experimento, kai­langan ay maging maingat sa paggamit ng Tongkat Ali dahil nakita nilang nagka­roon ng liver damage ang mga dagang binigyan ng Tongkat Ali.

So, kahit na maraming mga kwento or anecdotal evidence tungkol sa Tongkat Ali, hindi pa kayang patu­nayan based on research na talagang nakakatulong ito with sexual desire, testos­terone levels, sexual perfor­mance, at kahit fertility.

May unting research na nagsasabing kaya nito makapagpadami ng sperm count at nakakatulong ito sa erectile dysfunction, pero dahil hindi pa ga­noon kadami ang research tungkol dito, hindi natin ito pwedeng pagbasehan at sabihing nakakatulong talaga ang Tongkat Ali sa sexual performance ng mga lalaki. Kaya, kung gagamit ka man ng Tongkat Ali, it is best na magdahan-dahan sa paggamit nito.

Wishing you safe and pleasurable experiences!

With Love and Lust,

Rica

* * *

If you have questions on love and sex that you want me to answer, you may mes­sage me at www.facebook.com/TheSexyMind or DM me at IG and Twitter @_rica­cruz.

Biography: Rica Cruz is a Licensed Psychologist, Mar­riage Counselor, and, Sex and Relationships Therapist. She comes out as the Resi­dent Psychologist on Boys’ Night Out every Thursday night on Magic 89.9.

Related

comments