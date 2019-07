Dapat gawin para dumami ang IG likes

ANG column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!

Hi Alex,

Napansin ko lang sa social me­dia, lalo na sa Instagram, basta babae ang nagpost at nagpakita ng cleavage o kaya halos iluwa ang boobs, ang daming likes at comments! Ako na ilang beses na nagpost ng kung anu-anong mas relevant at mas importante eh hindi napapansin at bibihira lang ang likes! Ano ba ang gagawin ko para dumami ang likes ko?

Roger ng Naic, Cavite

Hi Roger,

Magpakita ka rin ng cleavage at boobs!

Hi Alex,

Madalas na ang pag-ulan pero ang napansin ko, wala ng masya­dong naliligo sa ulan. Dati noong bata pa ako, konting ulan lang, ang daming naliligo agad. Ka­pag bumaha, lahat ginagawang swimming pool ang baha, kanya-kanyang gawa ng bangkang papel. Bakit bihira na ang naliligo sa ulan ngayon?

Patty ng Muntinlupa

Hi Patty,

Karamihan kasi sa tao, takot na magkasakit. Sa panahon ngayon, nag­ing matatakutin na ang tao. Pati ang ulan, iniisipan na ng masama. Baka may dalang chemical at magkasakit ka. Ang tubig baha naman maraming bacteria. Masyado nang maselan ang mga tao ngayon! Dati, kahit kanal, naliligo tayo pero ang lulusog natin! May nakita nga akong batang gustong maligo sa ulan, pinainom muna ng Vitamin C tapos pi­nunasan ng alcohol sa buong katawan! Ayun, tumigil ang ulan bago nakaligo!

Hi Alex,

Kapag traffic, anong mas ayaw mong maranasan, ang maihi o ang matae at bakit?

Dyna ng Parañaque

Hi Dyna,

Parang tanong sa Miss Universe at may bakit pa? Sige, sasagutin kita ng pang-Miss Universe rin. Thank you for that wonderful question. Mas OK ang matae kesa maihi! Kasi kapag naihi ka, hindi ka pwedeng umihi sa mga gilid dahil karamihan may nakalagay na ‘Bawal Umihi Dito’. Kapag natae ka, pwede kang tumae kahit saan kasi wala pa namang nakalagay na sign na ‘Bawal Tumae Dito’.

Hi Alex,

Sino ang ang dapat paniwalaan sa nangyari kina Gerald, Bea at Julia?

Merly ng Pasay

Hi Merly,

Hindi ko alam pero galit ako kay Ger­ald kasi nadadamay kaming mga lalake na loyal kung magmahal sa kanilang mga girlfriends at misis! Madaming mga lalakeng tulad ko ang naapektuhan ng ginawa ni Gerald dahil hindi kami man­loloko! Dumami tuloy ang pumupunta sa mga beerhouse kasi para maglabas ng sama ng loob!

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com

facebook/twitter/instagram: alex­calleja1007

