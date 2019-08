Alden Richards muntik nang magka-showbiz love life

SA interview ni Pambansang Bae Alden Richards sa “Tonight With Boy Abunda” natananong ito tungkol sa love life niya.

Inamin ni Alden na muntik na si­yang magkaroon ng relasyon sa isang aktres pero hindi raw natuloy iyon da­hil nagkaroon sila ng misunderstand­ing.

“Siguro po, there’s a point in a relation­ship and in life, na sometimes, no mat­ter how strong the feelings are towards a person, minsan hindi talaga kayo nagkakaintindihan. Hindi po umabot sa naging kami,” diin ni Alden.

Sino kaya ang aktres?

Ang last official romantic relation­ship daw ni Alden ay noong nasa college pa siya.

“It was a long time ago. I was in college. That was the last,” pagtatapos pa ni Al­den. (RUEL J. MENDOZA)

