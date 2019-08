Moira dela Torre nabulok ang ilong

HINDI man niya inamin ang matagal nang usap-usapan hinggil sa diumano’y pagpapaayos niya ng ilong, ibinunyag ni Moira dela Torre na na-impeksyon at nabulok nga ito ng ilang buwan.

Aniya, “Well basically, may nagkamali. And my nose went on necrosis and it’s a very simple procedure. It’s non-invasive but it went wrong and hindi po siya naagapan agad.”

Takot na takot daw ang singer sa pagkabulok ng ilong dahil maaaring maging sanhi daw ito ng kung anu-anong sakit.

“I was at high risk of being blind, of aneurysm, heart attack, and a stroke. And for almost three months, I was at home recovering,” kwento niya.

Dahil rito, marami siyang pinalagpas na raket. Ito rin daw ang dahilan kung bakit hindi siya confident habang ginagawa ang “Idol Philippines.”

Pero magaling na raw siya.

“I’m 85 percent well,” ani Moira. (But) I feel like I’m a hundred percent healed internally.

Nang tanungin kung inereklamo niya ang doctor na gumalaw sa kanyang ilong, ani Moira, “Ayaw ko po, naaawa po ako e. Napatawad ko na rin naman po and I know that person did not mean to do that, so I’ve forgiven that person and we’re good. He helped me. That person helped me fix everything.”

Eh di ayos! (DELIA CUARESMA)

