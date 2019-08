Sun­shine Cruz Basted Queen

0 SHARES Share Tweet

BASTED Queen ang bansag noon kay Sun­shine Cruz. Aniya sa “Tonight with Boy Abunda,” binasted niya noon sina Joko Diaz, Keempee de Leon, Tonton Gutierrez at Ray­mart Santiago na mga nanligaw sa kanya.

Among the four, si Raymart ang muntik na niyang sagutin. Nice and gentleman kasi ito. Kapag lu­malabas sila, isang battalion ang kasama ni Sunshine. Hindi kasi siya pinapayagan ng kanyang parents na makipag-date na mag-isa lang siya.

Kaya lang, nainip si Ray­mart. Hindi na nakapaghintay na sagutin niya ito. Hindi na ito nag-pursue sa panliligaw sa kanya.

Nice and mababait din naman sina Joko, Keempee at Ton­ton, ayon kay Sunshine. Masyado pa siyang bata noon. She was 16 or 17 years old then. Focused siya noon sa career, kaya ayaw pa niyang magka-boyfriend.

Ipinakilala niya si Joko sa isang kaibigan niyang aktres na naging girlfriend ni Joko. Si Angelu de Leon kaya ‘yun? Apat na beses naman niyang binasted si Keempee, ani Sunshine.

Ang nagwagi sa mga suitor noon ni Sunshine ay si Cesar Mon­tano. Ipi­nangako niya sa sarili niya na isusu­ko lang niya ang kanyang virgin­ity sa magi-ging husband niya. Tatlong babae ang naging anak nila ni Ce­sar. Nauwi rin sa hiwa­layan ang kanilang relasyon.

May iba nang family ngayon si Cesar. Happy naman si Sunshine sa boyfriend niyang si Macky Mathay.

Tatlong singsing na ang naibigay ni Macky kay Sunshine. Promise ring noong nag-40 years old siya. Eternity ring noong nag-41 siya and another one noong nag-42 siya last July. Engagement ring na kaya ang kasunod?

OPEN

Eleven years nang hiwalay sina Yayo Aguila at William Martinez. Single si Yayo for the longest time, pero hindi siya naghahanap ng lovelife, aniya sa interbyu ng “Wow! It’s Showbiz.”

Open naman siya sa mga man­liligaw. Huwag lang ‘yung mas bata pa sa mga anak nila ni Wil­liam. Thirty-three years old ang panganay nila.

Happy naman si Yayo with her life. Hindi niya kailangan ang isang lalaking magpapasaya sa kanya. Ayaw na niyang mag-ala­ga at mag-asikaso ng ibang tao. Nasanay na siyang mag-isang nagdedesisyon sa buhay.

Related

comments