New challenging role for Alden Richards

ISANG panibagong challenging role ang gagampanan ni Alden Richards.

Ito ay para sa kanyang upcoming GMA series na “The Gift.”

Ayon sa ulat ng “24 Oras,” mabubulag ang karakter ni Alden sa primetime soap. Pero sa kabila ng kaniyang magiging kapansanan, maghahatid siya ng inspirasyon at magdudulot ng positibong pagbabago sa buhay ng mga taong nakapaligid sa kanya.

Bilang paghahanda sa kanyang karakter, sumabak si Alden sa immersion sa tulong at guidance ng Resources for the Blind Incorporated, isang non-governmental organization na tumutulong sa mga visually impaired.

“Mas lalo akong na-excite gawin ‘yung role. Nakaka-move lang being here today and experiencing first

hand kung ano talaga yung pakiramdam ng pagiging bulag,” saad ni Alden.

Dagdag pa ng Kapuso actor, “Sana itong ‘The Gift’ will give them inspiration na kahit na bulag, kahit na walang paningin, the losing of sight puwede ka pa ring maging blessing sa ibang tao.” (Delia Cuaresma)

