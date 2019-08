James Reid nasulsulan?

WRONG move ang ginawa ni James Reid kung totoong nagpa-release siya sa kon­trata niya with Viva Films. Ayon sa report, kasama ni James ang daddy niya na nag­punta sa Viva office para kausapin ang big bosses ng kumpanya.

Ang tatay na daw nito ang magha-handle sa kanyang show­biz career.

Nagtataka ang ilang concerned friends ni James sa balitang ito dahil okay naman ang lagay niya sa Viva. Pinasikat siya nang husto ng kumpanya. Binigyan pa nga siya ng launching project nito, ang “Pedro Penduko.” Pero nag-back-out siya dahil may shoulder injury daw siya.

Hindi kaya may (o mga) ta­ong nagsulsol kay James para magpa-release siya ng kontrata sa Viva?

NAGPAPARAMDAM NA?

Ayaw paniwalaan ng netizens ang paandar ni Julia Barretto na kesyo mahal pa rin niya si Joshua Garcia at mamahalin niya hanggang sa huling hininga niya.

May mga nag-comment na kung talagang mahal niya si Joshua, bakit niya ito iniwan? May mga nagpayo naman kay Joshua na huwag na niyang balikan si Julia.

Iniisip naman ng ibang netizens na pakiyeme lang ito ni Julia para sa promotion ng upcoming movie nila ni Joshua.

Sa September ang ABS-CBN Ball at inaabangan kung sino ang escort ni Ju­lia. Si Gerald Anderson kaya? Unti-unti na raw kasing nagpaparamdam si Gerald matapos niya i-like ang fanpage na @juliageraldfan na sup­porter nila ni Julia.

Inamin ni Gerald kay Dennis Padilla na nanlili­gaw siya kay Julia. May da­pat na kayang ami­nin si Gerald tungkol sa real score ng relasyon nila ngayon?

TULOY PA RIN KAYA?

Ituloy pa rin kaya ni Kris Aquino ang “(K)Ampon,” kahit out na ito sa 2019 Metro Manila Film Festival? Hindi pinayagan ng MMFF Committee na si Gabby Concepcion ang ipinalit kay Derek Ramsay.

Nag-first shooting day na si Gabby at dinalaw pa siya ni Kris sa set with matching gift. Puwede naman sigurong ituloy pa rin ang movie kahit hindi na ito kasali sa MMFF. Puwede na­mang ibang playdate, either before or after ng festival.

Co-producer si Kris ng movie na ipinagmalaki pa niya ang mod­ern equipments na gagamitin sa shooting. Nagbenta pa siya ng isang sa­sakyan para ipambili ng equipments.

