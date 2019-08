Anne Curtis dedma sa bashers

AMINADO si Anne Curtis na nababasa niya pati ang malalaswang comments sa mga pinopost niyang photos sa social media.

Hindi raw siya apekatado rito at sanay na siya. Kadalasan nga daw ay natatawa na lang siya.

Sa “Gandang Gabi Vice” nitong nakaraang Linggo, ipinakita ang reaction ng mga neti­zens sa isang mapang-akit na picture niya sa Instagram kung saan kita ang likod at gilid niya.

Ani ng isang netizen: “harap!”

May isa naman na nag-comment ng, “Come to papa.”

“Pahingi ng tissue,” dagdag pa ng isa na sinundan naman ng isa pa ng, “Sandali lang ha, CR lang ako ah.”

Hindi sineseryoso ni Anne ang mga gani­tong comment.

Aniya pa nga, “Idon’t take it seriously because once you post it out there, public property na yan di ba?”

Hindi rin siya na-o-offend.

“Hiningi mo din naman yun. Humingi ka rin ng comments. Hindi mo naman in-off yung comments mo,” paliwanag niya.

Oo nga naman!

Anyway, for sure pagpipistahan ng mga fans ni Anne ang bago niyang pe­likula, ang “Just AStranger” na showing na sa mga sinehan.

Ang seksi ni Anne sa pelikula at marami siyang kuha na naka two-piece bikini lang.

Maaksyon din ang mga love scenes nila dito ng kanyang leading man na si Marco Gumabao. (DELIA CUARESMA)

