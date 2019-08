Erich Gonzales says no to being kontrabida

0 SHARES Share Tweet

ALAM na ang dahilan kung bakit nag-resign sa upcoming teleserye na “Love Thy Woman” si Erich Gonzales.

Ayon sa isang report sa Pep, ito ay dahil daw ayaw ng aktres maging kontrabida.

Totoo kaya?

Sa mga teaser kasi about the show, bida si Erich, so paano nangyari iyon?

Base sa same Pep report, magbabago raw kasi ang character ni Erich sa show bandang huli.

Well, sayang kung ganoon.

Matagal-tagal na rin hindi nakikita si Erich sa TV.

At magagaling sana ang makakasama niya sa show, like Kim Chiu, Xian Lim, Christopher de Leon, Eula Valdes, Zsa Zsa Padilla, Ruffa Gutierrez, and Sunshine Cruz.

In any case, simple lang ang pahayag ng production team ng show sa pag-resign ni Erich.

In a statement, Dreamscape Entertainment shared that it was simply due to “creative differences” at hindi na nag- elaborate pa.

Ang ipinalit kay Erich? Well, ang katakam takam na si Yam Concepcion lang naman so, tuloy ang ligaya! (Delia Cuaresma)

Related

comments