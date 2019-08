Sheena Halili excited na magpakasal

WALA na ngang urungan ang nalalapit na kasal ni Sheena Halili at ng kanyang non-showbiz boyfriend, ang lawyer na si Jeron Manzanero.

Masayang ginunita ng aktres sa Instagram kamakailan ang anibersayo ng proposal sa kanya ng bf sa isang sinehan last year.

Aniya, “Happy anniversary, fiancé! A year ago nag YES ako sa FOREVER with you!

At dahil special ang day na ito, I will share something special! Here’s our wedding prenup teaser. Yesss, we are getting married very soon!”

Sa teaser, makikita ang kagandahan ng Queenstown, New Zealand. Ipinakita rin sa video ang pagsusuot nila ng husband to be niya ng iba’t ibang damit na nakatalikod habang naglalakad overlooking a lake. (DANTE A. LAGANA)

