Titirahin nila ang aso mo!

ANG column na ito ay ginawa para sa mga taong may sulira­nin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!

Hi Alex,

Nakakita ako ng dalawang motor na nagbanggaan. Yung isa, sinasabi na siya ang tama, yung isa rin, ganun ang si­nasabi. Tinignan ko ang sila pareho, yung isa, may helmet at kumpleto ang gear, yung isa, walang helmet, naka-tsinelas at shorts lang. Mukhang mag­susuntukan kaya umalis na agad ako. Parehong bumaba na sa motor eh. Sino po ba ang mas tama sa kanilang dalawa?

Marlon ng Calumpit

Hi Marlon,

Hindi ko malalaman kung sino ang mas tama kasi hindi ko nakita ang nangyari. Pero sa description mo sa mga suot nila, yung walang helmet, naka-shorts lang at tsinelas ang talo dyan. Hindi dahil siya ang mali dahil wala siyang helmet ha. Talo siya sa suntukan. May protection yung ka­laban niya, siya wala. Tapos kapag minalas-malas pa siya, baka gamitin pa yung helmet na panghampas sa kanya. Mabuti na lang umalis ka at baka madamay ka pa!

Hi Alex,

Malapit na ang Pasko. Ang bilis talaga ng panahon. Alam kong malapit na dahil tumit­indi na ang traffic at papasok na ang buwan ng September! Ber months na kaya Pasko na! Ikaw, Tito Alex, paano mo malalaman na malapit na ang Pasko?

Carolle ng Greenhills

Hi Carolle,

Kapag madalas mo na marinig ang kanta ni Jose Mari Chan!

Hi Alex,

May binili akong aso. Babae siya. Gusto ko kasi lahian para dumami. Ang problema, hindi ko alam kung kelan siya nag-lalandi o naghi-heat na? Paano po ba malalaman kung nagla­landi na ang isang aso?

Matilda ng Montalban

Hi Matilda,

Malalaman mo kung naglalandi na ang aso mong babae kung maraming aso ang umaaligid sa bahay niyo. Madami ring aso ang nag-aaway sa atensyon niya. Ihanda mo ang sarili mo dahil madaming aso ang aakyat ng ligaw sa aso mong babae. May mga flowers at chocolates na dala yan para makuha ang aso mong babae. Yayain kumain sa labas at manuod ng sine. Wag kang pu­mayag agad-agad! Titirahin nila ang aso mo, maniwala ka! Mamili ka ng asong maganda ang lahi! Yung galing sa mayamang pamilya! Yung may breeding!

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com

facebook/twitter/instagram: alex­calleja1007

