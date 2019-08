Water and rest will do

Dear Ms. Rica,

Nag-e-enjoy po ako basahin ang column niyo, madami po ako natututunan. Tanong ko lang po kung paano pa dadami ang semen ko? May mga pwede po bang inumin? Gusto po kasi ng girlfriend ko na sa kaniya ako nilalabasan at minsan, feeling ko unti lang ang lumalabas. Pwede pa ba to dumami? Sa porn po kasi, palaging madami.

Come for More

Hello Come for More,

I’m glad na madami kang natututunan sa column ko. Sana may matutunan ka pa dito sa sagot ko sa tanong mo.

Kapag nilalabasan ang isang lalaki, ang dami ng ejaculate ay mula 0.8 milliliters hanggang 7.6 milliliters. Ang average amount naman ay around 3 to 5 milliliters. Ito ay kapareho ng ¼ to 1 teaspoon. Kaya kung umaabot ng ganito karami ang ejaculate mo ay normal lang yun!

Walang scientific studies na nagsasabing ang pag-inom ng supplements o iba pang produkto na nakakapagparami ng semen ay gumagana. Kaya, hindi ka dapat basta basta nagpapadala sa mga ganitong produkto. Sa totoo lang, mas makakatulong pa ang pagiging hydrated o ang regular na pag-inom ng tubig sa pagdami ng iyong ejaculate. Yes, tubig lang, okay na! Also, baka mas makakatulong kung bibigyan mo ang sarili mo ng dalawang araw na hindi nag-e-ejaculate, bago ka makipagsexy time sa girlfriend mo. According to studies, taking 2-3 days off between ejaculations may actually give you more volume for your girlfriend’s satisfaction!

Having said that, it’s also necessary that I tell you na hindi lahat nang nakikita sa porn ay totoo. Kaya huwag mo ikumpara ang sarili mo sa napapanood mo. Madaming pinagdadaanan na pag-edit ang porn para magmukhang makatotohanan ang hindi makatotohanan, katulad ng mga close-up para magmukhang fountain ang ejaculate at magmukha itong marami! Ibig sabihin, madaming daya ang porn na hindi naman nangyayari in real life. Yes, porn can be useful for your arousal, but when you start having misconceptions and insecurities about yourself because of porn, baka hindi na ito makatulong.

Kaya mas okay kung mag-focus ka sa kung ano ang masaya at masarap para sa inyong dalawa ng girlfriend mo kaysa sa mga napapanood mo sa porn, di ba? Hope that helps! Good luck!

With love and lust,

Rica

* * *

Biography: Rica Cruz is a Licensed Psychologist and Sex Therapist. She comes out as the Resident Sex Therapist on Boys’ Night Out every Thursday night on Magic 89.9.

