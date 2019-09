Arci Muñoz, single na ulit

MARAMING kelots ang tiyak na natuwa sa pag-amin ni Arci Muñoz na hiwalay na sila ng kasintahang Chinese businessman na si An­thony Ng.

“No more,” ito ang maiksing pakli ng aktres nang tanungin sa estado ng relasyon kamakailan.

Nagulat ang marami sa pahayag ni Arci dahil tila wala naman itong pinagdada­anan.

Pero umamin ito na ilang buwan na nga ang lumilipas since naghiwalay sila ng jowa niya at single na single na siya.

Pero bakit sila naghiwalay? Ano ang dahilan?

Ani ng 30-anyos na seksing mestiza, “It’s shallow.”

Nang tanungin kung dahil ba ito sa kanyang pagpapaseksi, giit ni Arci, “No. Hindi naman po. Ever since naman, he knew naman kung ano ako. Siguro it’s just really not the right time. It wasn’t meant to be.”

Malabo daw na mag­kabalikan pa sila ni An­thony sa kadahilanang hanggang ngayon ay hindi sila naguusap.

Nang tanungin kung bakit tila masaya siya sa gitna ng pangyayari, ani Arci, “Ayoko ko pong maging malungkot. Tsaka I’m busy po kasi. ‘Tapos, mag-aaral din po ako ngayon. Foreign language. So, okay lang ako.”

Open na ba uli siyang magmahal?

“Hindi ko po masasabi, e. Pag dumating, e di dumating kung sinuman siya.”

Naku, grab the chance na guys! (DELIA CUARESMA)

