Sisihin mo si Raffy Tulfo!

ANG column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!

Hi Alex,

Napapansin ko, nang kapanahunan ng mga tatay at nanay ko, ang mga babae at lalake, ang agang magsipag-asawa! Ang nanay ko nga, disisais anyos ng nag-asawa! Pero ngayon, ang mga babae at lalake, hindi agad nag-aasawa. Ang daming single! Nakikita ko mga trenta anyos na eh mga single pa rin. Ayaw pang mag-asawa! Ano ba ang dahilan at ang daming single ngayon kahit may mga edad na?

Garty ng Malabon

Hi Garty,

Ang sisihin mo dyan ay ang palabas ni Raffy Tulfo! Dahil lahat ng nakita mong nag-aaway dun, mga mag-asawa! Kung hindi nambabae si lalake, nanlalake naman si babae. May mga naghihiwalayan at nag-aaway sa palabas ni Raffy Tulfo kaya lahat ng nakakapanuod, takot na mag-asawa! Kasi ang panakot ngayon, itu-Tulfo kita!!!

Hi Alex,

Malapit na akong ikasal at bago ako ikasal eh gusto kong humingi ng payo sa’yo Tito Alex. Medyo ninenerbyos ako dahil sa mga nababalitaan ko na mga lalakeng ander sa misis. Ayaw kong matulad sa kanila! Mukha namang mabait ang mapapangasawa ko. Ang gusto ko lang malaman eh paano ba ako hindi maa-ander?

Domeng ng Pasay

Hi Domeng,

Mahirap yang tanong mo. Ako rin, ganyan ang gusto ko mangyari bago ako ikasal pero hindi ganyan ang nangyari. Ganyan din ang napangasawa ko, ang bait ng girlfriend ko pa lang, parang maamong pusa. Nang pinakasalan ko, lumabas ang totoo, daig pa ang bagong panganak na leon! Magagaling ang mga babae sa psy-war o pagamit sa utak para matakot tayo. Mahirap silang magalit dahil baka lasunin tayo kaya dapat maingat tayo sa pakikitungo sa kanila. Yung misis ko nga minsan, lumaban ako eh, ang ginawa, nagising ako hatinggabi, nakatayo sa dilim at nakatingin lang sa akin. Hindi ako nakabalik sa tulog! Mula noon, lagi na akong nagigising kasi baka may gawin sa akin habang tulog ako! Kung gusto mo, wag mo na lang ituloy ang kasal. Lamang ang babae kapag kinasal na. Sila ang masusunod. Dapat lagi silang masaya para may kapayapaan ang buhay. Kaya nga may kasabihan na ‘Happy Wife, Happy Life’.

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com

facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007

