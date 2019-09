JM de Guzman gustong tumulong

AMINADO si JM de Guzman na nasasaktan pa rin siya sa mga panghuhusga ng ilan hinggil sa pagkalulong niya sa droga noon.

Aniya, “Kapag nakakarinig po ako ng… nagiging sensitive po ako. Minsan nararamdaman ko pa rin… alam po niyo yung tahi na pag hinawakan mo, medyo sensitive pa rin, may sugat.”

Kahit maayos na kung titignan, aminado si JMna hindi pa rin daw siya “buo.”

“Istill have work to do, sa sarili ko,” sey niya. “One year pa lang po akong nabubuhay sa outside world. Ngayon pa lang yung application ng lahat ng natutunan ko dun. At yun nga po actually ang sinasabi ko sa kanila, ang hirap pala.”

Pero very thankful si JMna despite sa kanyang pinagdaanan, tinanggap pa rin siyang buong-buo ng ABS-CBN.

“Actually, hindi ko alam, hindi ko pa po mawari kung bakit nabigyan pa po ako ng chance. Sobra akong overwhelmed, sobra akong grateful.”

Ito nga ang dahilan kung bakit gusto niya rin makatulong sa mga tulad niyang nalugmok at gustong bumangon.

“Maybe Ican use this platform para makatulong din siguro doon sa mga nanggaling o doon sa pinuntahan ko. “Yun po ang nilu-look forward ko.”

Mapapanood muli si JM sa telebisyon, sa pamamagitan ng teleseryeng “Pamilya Ko” simula Sept. 9. (Delia Cuaresma)

