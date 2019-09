Miriam Quiambao proven yummy

HINDI lang ang komedyanteng si Paolo Contis ang may kayang uminom ng gatas na galing sa suso ng kanyang asawa.

Kaya rin ito ni Ardy Roberto, mister ng dating beauty queen na si Miriam Quiambao.

Pinatunayan niya ito sa isang social media post kamakailan.

Nilagay pa nga niya ang gatas ng asawa sa isang basong may ice na tila baga scotch lang ito.

Biro pa nga niya, “They say breast milk is good for babies until 80 years old.”

Hindi nagpatalo si Miriam na ininom din ang sariling gatas.

Aniya pa nga “yummy” daw ito.

Sinabi ni Ardy na kaya niya ininom ang gatas ng asawa ay dahil na rin sa “dare” ng kanyang anak na si Joshua.

“He said he’d pay me P5,000 if I drank his mom’s express milk. So Joshua, you owe me P5,000.”

Bongga! (DELIA CUARESMA)

