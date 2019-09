Angel Locsin absent sa Star Magic Ball

0 SHARES Share Tweet

HINDI nakita ni anino ni Angel Locsin sa nakaraang Star Magic Ball.

Kesa dumalo at rumampa sa taunang event tulad ng ilang Kapamilya stars at bisita, minabuti ni Gel na i-donate na lang ang halaga nang diretso sa Bantay Bata kesa gastusin sa gown.

Humanga naman si Angel sa effort ng mga co-star sa ABS-CBN lalo na’t ang beneficiaries ng Bantay Bata rin ang makikinabang sa proceeds ng event.

Rason ng aktres sa kanyang Instagram, “As for me, I decided to do my share in a way that I could probably be of more use, I think it would be better for me to donate directly to Bantay Bata the amount that I’m supposed to spend in the ball. It’s not much, but it will help make a difference to someone else’s life.”

‘Yun nga lang, nakatikim pa rin ng masakit na komento si Angel sa IG post niya mula sa ilang netizen.

Ayun nga sa isa sa mga ito, “Medyo nega ang dating sa ibang artista na nag-effort.”

Bahagi pa ng comment ng netizen, “And this ball will not be big and motivating if most artists choose not to attend. People won’t just donate instantly to something and that’s reality.”

Bilang tugon sa netizen, inulit ng aktres ang unang bahagi ng post at saka dinugtungan ng, “Ano po diyan sa sinabi ko ang nega ang dating sa nag-effort? At meron ho ba akong sinabi against the event?

“Not sure kung natamaan lang ikaw kasi mababaw ang tingin mong purpose ng event na ito para i-attack ako o hindi mo lang talaga naiintindihan ang sinabi ko at nag-react ka lang agad.

“Eto yung paraan na tingin kong mas makakatulong ako at ganun ang ginawa ko.”

comments