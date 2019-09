Vice Ganda at Anne Curtis inokray, nangokray

0 SHARES Share Tweet

KAPWA nakatanggap ng pang-ookray sina Vice Ganda at Anne Curtis sa mga sinuot nila sa red carpet ng ABS-CBN Ball.

Pero naging sport lang ang dala­wang hosts ng “It’s Showtime” sa batikos.

Binasa pa nga nila ang ilang na­kakatawang comments sa nirampa nilang mga gowns.

Natawa si Vice sa isang nag-comment sa sinuot niyang over-the-top na Filipiniana inspired gown with huge butterfly sleeves, crown and train na collaboration ng designers na sina Paul Cabral at Neric Beltran na para raw “malaking lumpia wrapper.”

Hindi lang yon. ‘Yung mga sleeves daw ay parang kulambo na panlaban sa mga lamok na may dalang dengue.

“Anti-dengue outfit daw yung damit ko. Ang sasama! Kaya nga hindi na ako a-attend next year, inookray ang mga damit.

“Ang hirap-hirap kaya mag-fitting, mga sira-ulo kayo! Ang bigat-bigat nung binibitbit kung gown ‘tapos inokray-okray lang,” natatawang pahayag ni Vice.

Ang suot naman ni Anne na lavender gown with huge butter­fly sleeves and matching hat na gawa ni Mich Dulce ay para raw pangsimba.

Gumanti si Vice ng pabirong pag-okray sa mga red carpet outfits nila Miss Q&A Juliana Parizcova Sevilla at Ryan Bang.

Suot ni Juliana ay isang gown na may malaking print ng Queen of Hearts.

Ani Vice, “Yung damit ni Juliana, mukhang sugarol na ermana…”

Sa suot ni Ryan na puting tuxedo aniya, “Ba’t may um-attend na manager ng bangko?” (Ruel J. Mendoza)

comments