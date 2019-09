Ricky Reyes ayaw paawat

HINDI pa tapos ang gay icon at celebrity hairstylist Ricky Reyes sa kanyang pambabatikos sa mga bading na gustong gumamit ng palikurang pambabae.

Sa panayam ng GMA News, iginiit ni Mother Ricky ang opinion niya na hindi dapat ipilit ito ng mga kauri niya.

“Alam mo, kalokohan para sa isang bading na pumasok sa banyo ng pambabae. There’s so many friendly toilets for all. Bakit ka pupunta sa general? Punta ka sa Jollibee, sa Max, may unisex bathroom, e di doon ka pumasok kung saan hindi ka mao-ostricize,” aniya.

Mainit din ang ulo ni Mother Ricky sa mga baklang nagdadamit pambabae.

Hanash niya, “Lalaki naman kami eh. Bakit kailangan kong magbistida at kumalat-kalat sa kalye?”

“Buhay ng bakla ay buhay ng ilusyon, buhay ng make-believe. Sometimes kailangan mong batukan ang mga bakla sa katotohan ng buhay,” diin niya.

Ani Mother Ricky mas maraming importanteng bagay na dapat pagtuunan ng pansin.

“Ang dami na nating problema. May droga, may corruption, maraming nagugutom, maraming hindi nag-aaral. Bakit hindi ‘yun asikasuhin? Bakit ang pag-ihi ng bakla ang kailangan natin asikasuhin?”

Kabog! (DELIA CUARESMA)

