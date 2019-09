Alex Gonzaga nang-isnab?

FEELING sikat at malaki na raw ang ulo nitong si Alex Gonzaga?

Aba’y makaraang akusahan na nangunguna sa pila sa airport, to the point na nilagpasan pa nga daw nito ang isang buntis, ito at sangkot na naman sa kontrobersiya ang nakababatang kapatid ni Toni Gonzaga.

Diumano’y inisnab nito ang mga kapuwa artista na sina Ken Chan and Rita Daniela.

Si Manay Lolit Solis ang nagbunyag nito sa socmed.

Aniya, “Ang kuwento nagkasabay sila sa airport at nilapitan ni Ken at Rita si Alex Gonzaga at sinabing fan sila ng vlog site nito. Tumango lang daw si Alex at parang dedma. Wow. Snob? Big star? Actually kila Ken at Rita ako nainis ha. Artista sila, hindi sila dapat umarte na parang bigger star si Alex. Naku, tingnan nga natin kung sabay na nasa gitna ng crowd silang 3 kung sino may mas malakas na tili, sure ako mas malakas si Ken Chan. Si Rita baka mas malakas pa kaysa kay Alex noh. Taray.”

Mabilis na dinipensahan ni Alex ang sarili.

Sey niya, “Ayyy nanay lolit, di po tayo magkakilala pero sino po source nyo mukhang mali ata kasi nagkamayan at nag hi pa po kami sa isa’t isa at lahat ng iba pang GMA artists sa lounge. Niretweet ko pa si Ken noon dahil nagchambe-chambe sya.”

May pa-sarcastic pang habol si Alex na, “Salamat po sa mga salita nyo tungkol sakin ah, heartwarming.”

Nang tanungin ng isang netizen kung bakit siya laging nasasangkot sa intriga sagot ni Alex, “Siguro kasi loud ang image ko and my humor that’s why people can make up stories about me na pwede ka maniwala It’s okay. My real friends and family know who I am.”

Okay, fine! (Delia Cuaresma)

