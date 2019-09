Kaya naman pala!

GRABE ang narinig naming tsismis nito lang, huh?

Tungkol ito sa isang singer-actress na hindi na gaanong aktibo sa showbiz ngayon.

Dati siyang sikat. In fact, kaliwa’t ka­nan ang mga TV shows at movies niya noon.

Pero nanamlay ang ca­reer nito after a while.

If you think na lugmok na siya sa hirap, well, think again.

Aba’y pabaka-bakasyon na lang ito sa iba’t ibang panig ng mundo.

Minsan naman, ang pag­paparetoke ng katawan ang inaasikaso.

Saan kumukuha ng pang­sustento ng luho si singer-aktres?

Your guess is good as mine.

Yes, my benefactor si­ yang ubod ng yaman.

Hint? Isa itong matandang politico from the north.

Kung sabagay, may asim pa si singer-aktres kahit medyo may edad na.

Kung tutuusin, kaya pa nitong makipagsabayan sa mga nagseseksihan mga artistang di hamak na mas bata sa kanya.

Thanks to science, of course.

Sino siya? Mahirap sabi­hin dahil kanya-kanyang point of view ‘yan!

Yun na! (Delia Cuaresma)

