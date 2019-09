Jessy Mendiola nawalan ng gana

AMINADO si Jessy Mendiola na medyo nawalan siya ng gana magtrabaho ng mahabang panahon dahil pakiramdam niya hindi siya “nabibigyan ng pagkakataon” ng kanyang home network, ABS-CBN.

“’Pag may mga pagkakataon na feeling mo hindi ka nabibigyan ng (chance), hindi ka na nagkakaroon ng passion and excitement so might as well, huwag ka na lang tumanggap. Kasi you won’t be able to give your 100 percent, and unfair ‘yun sa mga katrabaho mo, sa boss mo, sa production,” aniya.

Taong 2015 pa nang huling bumida si Jessy sa Kapamilya series na “You’re My Home” kasama sina Richard Gomez at Dawn Zulueta.

Nguni’t ito na muli ang seksing mestiza at handa nang sumabak muli.

Kasama siya sa cast ng seryeng “Sandugo” na magsisimula na ngayong Lunes, Sept. 30.

Medyo nangangapa pa daw ang jowa ni Luis Manzano.

“Sobrang nanibago po ako eh,” pag-amin ni Jessy. “Sa totoo po niyan, hesitant po ako na mag-soap ulit, kasi nawala na ‘yung nakasanayan mo na nagte-taping ka palagi, tapos marami kang nakakatrabaho. Kaya sobrang naninabago ako noong first few taping ko.”

Pasalamat daw siya at understanding ang production ng show.

“Nagdahan-dahan kami. They guided me, parang bumalik ang passion, bumalik ang excitement.”

Well… (DELIA CUARESMA)

