Sheryl Cruz still hot at 40

IBA rin si Sheryl Cruz. Sinelebrate nito ang pagiging 40 years old sa pagpapakita na hot pa rin siya.

Sa latest pictorial ni Sheryl para sa GMA-7 teleserye na “Magkaagaw,” nagpa-sexy nang husto ang aktres suot ang maliit na white lingerie kunsaan litaw na litaw ang mga kurbada niya.

Ayon kay Sheryl, ito raw ay dahil gusto niyang ipakita sa mga manonood kung gaano ka-daring ang kanyang role sa serye, kung saan makakarelasyon ng karakter niya ang Kapuso hunk na si Jeric Gonzales at ka-love triangle nila si Klea Pineda.

Para ma-maintain ang whistle-bait figure ni Sheryl, ang pinaka-exercise daw niya ay ang mag-hula-hoop.

Sa kanyang pagkakaroon ng daring image ngayon, kailangan pa raw niyang magpaalam sa kanyang unica hija na si Ashley.

“I told her about my new role and this photo shoot, she approves of it. She said to me that I should do the things that would make me happy,” ngiti ni Sheryl.

Kasalukuyang nasa San Francisco, California si Ashley at doon nag-aaral ng college.

“I miss my daughter so much. She’s studying in the States right now. If I get the chance to visit her, ginagawa ko,” ngiti ni Sheryl.

Makikita ang sexy photos ni Sheryl sa latest edition ng All Out online magazine. (RUEL J. MENDOZA)

