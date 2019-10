‘Wag na kayong mag-aksaya ng panahon!

ANG column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!

*

Hi Alex,

Matagal na kami ng girlfriend ko. Minsan eh nagselos ako dahil nakita ko na nakatingin siya sa gwapo na nakasalubong namin. Nagtampo ako kaya hindi ko siya pinansin. Habang kumakain kami ay kinausap niya ako at tinanong kung bakit ako biglang tumahimik. Ang sabi ko eh nagselos ako dahil nakita ko siya na nakatingin sa gwapong nasalubong namin. Sinagot niya ako na hindi daw ako dapat magselos dahil hindi naman daw siya mahilig sa gwapo. Kaya nga daw ako ang boyfriend niya. Natuwa ako ng narinig ko yun, pero ngayon, parang napaisip ako kung ano ang ibig niyang sabihin sa sinabi niya?

Boyong ng Pasay

Hi Boyong,

Ang good news, hindi papatol sa gwapo ang girlfriend mo! Ang bad news, isa kang patunay na hindi pu­mapatol sa gwapo ang girlfriend mo!

*

Hi Alex,

May bestfriend akong magal­ing na manghuhula. Malapit na ang birthday niya. Gusto sana naming supresahin siya ng isang birthday party at bigyan ng surprise na regalo. Ano ba ang magandang pakulo sa party at regalo para sa bestfriend kong magaling manghula?

Claire ng Merville

Hi Claire,

Wag na kayong mag-aksaya ng panahon. Wag na kayong magpa-surprise party! Hindi niyo siya masu­surpresa kasi mahuhulaan niya! At kung magreregalo kayo, wag niyo na ipabalot! Sayang lang kasi mahuhu­laan niya rin ang laman!

*

Hi Alex,

Madalas ako magising sa mad­aling-araw para umihi. May mga panahon na nagigising ako na wala naman akong nararamda­man pero may mga panahon habang umiihi ako eh bigla na lang ang pakiramdam ko eh may nakatingin sa likod ko. Bigla tu­loy ako napapabilis sa pag-ihi at napapatakbo pabalik sa kwarto. Kahit pabalik na ako sa kwarto eh pakiramdam ko may humahabol sa akin! Naranasan niyo na rin ba ito Tito Alex?

Crissa ng Binondo

Hi Crissa,

OO, ngayon lang, habang tina-type ko ito! Kasi nabasa ko ang sulat mo! Hatinggabi ngayon eh! Mahaba pa sana ang sagot ko pero parang may nakatingin sa akin kaya hanggang dito na lang!

*

