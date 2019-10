He got faith

RURU Madrid is on cloud nine and for good reason.

He continues to be among busi­est young stars today.

Apart from “Cara X Jagger,” his upcoming movie with Jasmine Curtis-Smith, he is also hitting a new high as recording artist.

“Ang feeling ko nga parang ‘grabe, ano ito?’ Para kasing sobra sobrang blessings na eh. Pero hindi naman sa nagko-complain ako, parang nakaka-overwhelm lang,” he said.

Apparently, the 21-year-old didn’t have it easy back when he was just starting his career just try­ing to convince people he deserves to be in show business.

“Ang hirap. Ang hirap talaga. ‘Yun ‘yung parang walang gustong maniwala sa akin, na parang na­pakaraming nagda-doubt, walang bilib,” he said.

He didn’t take it sitting down, of course.

Ruru shared, “Talagang at one point kinausap ko ang sarili ko, hu­marap ako sa salamin tapos parang sabi ko, ‘Ano, ano problema mo? Ano ang mali sa ‘yo?’ Tapos, inisa-isa ko, then sabi ko tratrabahuin ko ito, aayusin ko ito.”

It worked wonders for him.

“Hindi naman instant, parang unti unti nararamdaman mo ‘yung mga changes… gaya nang dati kasi lahat diba parang gusto mong ligawan tapos nire-reject ka, ngayon, hindi sa pagmamayabang pero parang meron na diyan ng ‘Sayang, sana tayo na lang dati pa.’ May mga ganyan.”

He also cited classes he took under acting coach Anthony Bova as “very helpful” in his transfor­mation.

“Hindi lang kasi siya sa act­ing mo maga-gamit, ‘yung mga tinuro niya parang for self-improvement din eh, naging mas sen­sitive ako, mas open, mas confident…”

More than any­thing though, Ruru credits his being a dedi­cated mem­ber of Iglesia Ni Cristo (INC) in getting him to where he is now.

He said, “I can do all things basta nasa tabi ko lang si God. ‘Yun ang nagpa­palakas ng loob ko na every time na nakaka-feel ako ng self-doubt o anxiety, nagpe-pray lang ako lagi na, ‘Kaya ko po ito kasi nandiyan po Kayo.’

“Honestly, hindi alam ng mga tao na twice a week ako nagsisimba. Ang alam nila, pilyo ako, maloko…ako naman, masasabi ko lang si-guro ako ‘yung maginoo pero me­dyo bastos. Lalaki ako eh, binata… pero hindi ibig sabihin na kapag ganoon ‘yung ugali mo eh hindi ka na marunong manalangin, o hindi ka na marunong maglingkod sa Diyos o nakalimutan mo na siya.”

Note he never misses church service even when things get too hectic.

“Sa amin pong mga Iglesia, hindi namin puwedeng sabi­hin na may trabaho ako, kasi ang dami pong oras. Like, kapag hindi ka puwede ng Thursday, may Wednesday. Kapag hindi ka puwede ng Sun­day, may Sabado. Napakara­ming oras po nun. At saka kung sakali ha, ka­pag papipiliin ako, uunahin ko talaga ang maglingkod bago ang trabaho. Ga­nun ako.” (NEIL RAMOS)

