Regine Velasquez nakaranas ng diskriminasyon

MARAMING netizens ang nakakarelate sa ibinahagi ni Regine Velasquez-Alcasid sa kanyang YouTube channel kamakailan.

Ito ay tungkol sa kanyang naging experi­ence sa ilang shoe stores sa New York noon na kung susuriin ay tila hawig sa naging experience ng character ni Julia Roberts sa “Pretty Woman.”

Ani Reg, “The story was I went to New York to find this particular shoes. I went to Louis Vuitton, ‘yun ‘yung may pinaka­malaking Louis Vuitton.

“When I got there, sa umpisa pa lang, sinabi agad sa akin, wala akong size. Sabi ko, ‘Can I at least try them on?’ Sabi ng guy, ‘No!’ Sabi talaga, ganon.”

Feeling ni Regine na-dis­criminate siya sa store. Ang ginawa niya lumi­pat siya sa katapat na tindahan.

Sey niya, “I went to Neiman Marcus. Katapat lang ni Louis Vuitton si Neiman Marcus.

Ang siste, ganun din ang nangyari.

“No one was making me pansin. ‘Yung lahat sila, nagsusukat, walang pumapansin sa akin. Until this guy came to me and then he said, ‘Do you need help?’ Parang maiiyak ako, ‘Yes, I need help. So lahat ng itinuro ko, binili ko talaga, so ang happy niya. Super happy siya samantalang ‘yung ibang buwisit na nandoon, nagtitinginan sila, kasi ‘yung mga ibang nagsusukat doon, walang binili, ‘te.”

Pagkabili ni Regine ng 20 pairs na shoes sa Neiman Marcus, binalikan daw niya ang Louis Vuitton, habang bitbit ang mga ito.

Nagbago daw ang attitude ng mga tao doon at bigla daw siya inasikaso.

“But, you know, it’s okay, kasi I don’t think you should feel bad kapag nadi-discriminate ka. You go back and, like, kick some ass,” diin ni Regine. (DANTE LAGANA)

