Dear Ms. Rica,

Hindi po nagorgasm yung boyfriend ko. Wala naman problem in him getting an erection. Pero hindi po siya nilalabasan. Kahit oral sex po, wala. Minsan tuloy napapaisip ako kung ako ba ang may prob­lema. Sana po ay matulungan nyo kami. Thank you.

No End

Hi No End,

Nakakafrustrate nga ito from your perspective pati na din sa iyong partner. Lalo na kung feeling mo ay ikaw na ang may mali. Pero don’t worry, iba iba ang rason kung bakit nagkaka ganitong problema.

Kapag matagal mag orgasm ang isang lalaki, tinatawag itong DE or delayed ejaculation. Umaabot minsan ng 30 to 45 minutes bago mag ejaculate kapag may ganitong condition. Merong mga times na ang mga individuals na ito ay hindi na nakakaexperience ng ejaculation at all. So wala talaga.

Minsan, may factor din na psy­chological lalo na kung may pres­sure to perform well during sex. Makakatulong na malaman nya kung paano ang kanyang prefer­ences and what works for him to orgasm. Always keep the com­munication open between you guys when it comes to sexy time. Kailangan mabawasan ang kanyang performance anxiety or low self-esteem kung nararamdaman nya ito. Relax and chill lang din siguro dahil minsan iba talaga ang sexual expectations from reality.

Kailangan nyo din icheck if may ibang factors ba kagaya ng age or iba pang medical condition na maaaring nakakaapekto sa kanyang hindi pag ejaculate. For this, I suggest you go to your doc­tor para macheck ng mabuti ang kaniyang health. Pwede rin kasi itong factor.

Keep on exploring what works for you and your partner. Baka kailan­gan lang ng unting excitement in bed para siya ay mas mapadaling labasan. Good luck!

With love and lust,

Rica

Biography: Rica Cruz is a Li­censed Psychologist, Marriage Counselor, and, Sex and Relation­ships Therapist. She comes out as the Resident Psychologist on Boys’ Night Out every Thursday night on Magic 89.9.

